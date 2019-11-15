Синоптики прогнозируют 15 ноября в ЛНР до 10 градусов тепла

15 Нояб. 09:49 2019-11-15T09:49:16+03:00

Погода на день в Луганске: 15 ноября ожидается переменная облачность, без осадков

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Температура воздуха в ЛНР 15 ноября будет колебаться от -4 градусов ночью до +10 градусов днем. Об этом сообщили в центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

- С 21.00 14 ноября до 21.00 15 ноября на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков; ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду, местами порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью - 4 – + 1 градус, днем 5-10 градусов тепла, - прогнозируют синоптики.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 1-3 градуса ниже нуля, днем – 7-9 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается минус 1 - плюс 1 градус ночью и 6-8 градусов выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от нуля - минус 2 градусов ночью до 7-9 градусов тепла днем.

ИСТОЧНИК KP.RU