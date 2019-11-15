Погода в Донецке на день: 15 ноября ожидается солнечный, но ветреный день. Дождя не будет

15 Нояб. 09:20 2019-11-15T09:20:30+03:00

По сообщениям синоптиков, в ДНР пятница, 15 ноября нас ждет ясный день, тепло до +9, без осадков

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По сообщениям сотрудников гидрометцентра МЧС ДНР в Донецкой Народной Республике 15 ноября ожидается ясный день.

- Весь день в Донецке будет держаться ясная погода. Без осадков. Столбики термометров поднимутся до отметки +9. Ветер восточный 15-20 метров в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметр ртутного столба, - сообщили в гидрометцентре МЧС ДНР.

Восход солнца в Донецке в 07:34, закат – 16:51, долгота дня 9 часов 17 минут.

По народному календарю 15 ноября отмечается день памяти святых Акиндина и Пигасия. В народе говорили: «Акиндин разжигает овин, Пегасий солнце гасит» — световой день становился все короче. Если на Акиндина небо заплачет, то следом за дождем и зима придет. А если в этот день низкий туман, то зима мягкой будет. С этого дня и до 20 ноября происходит устойчивое промерзание почвы.

ИСТОЧНИК KP.RU