2019-11-14T21:24:24+03:00
Политика

В пакете с продуктами вез взрывчатку: водителя-перевозчика приговорили в ДНР к 14 годам строгого режима

Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Республики
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Микроавтобусы часто используют для перевозки запрещенных товаров, оружия и взрывчатки. Фото: Пресс-центр штаба ООСМикроавтобусы часто используют для перевозки запрещенных товаров, оружия и взрывчатки. Фото: Пресс-центр штаба ООС
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Жителя ДНР Мазурова С.Ю. Кировский межрайонный суд приговорил к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима - за участие в террористическом сообществе и сотрудничестве со спецслужбами Украины. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры ДНР.

Мазуров работал водителем в одной из компаний-перевозчиков и был завербован сотрудниками СБУ на линии разграничения. Осенью 2016 года он получил пакет с продуктами питания, в котором было спрятано оружие. И перевез его в ДНР для «дальнейшего использования» одним из участников группы.

А в мае 2017 года Мазурову передали взрывное устройство. С ним он тоже «благополучно» пересек границу ДНР на своем транспорте.

- В целях совершения террористического акта на территории ДНР, обвиняемый незаконно хранил устройство, ожидая дальнейших указаний для его использования. Однако, запланированное преступление не было доведено до конца, по независящим от Мазурова обстоятельствам, - отметили в Генпрокуратуре.

Приговор суда в отношении Мазурова вступил в законную силу.

Так совпало, что почти одновременно Лисичанский городской суд на подконтрольной Киеву Луганской области тоже вынес приговор двум водителям-перевозчикам. Они возили жителей ЛНР по маршруту Стаханов (ЛНР) – РФ – Харьков и обратно через неконтролируемый Киевом пункт пропуска «Изварино» на российско-украинской границе.

О существовании этого маршрута знают все. Ведь Украина по всей линии разграничения с ЛНР разрешила местным жителям лишь ходить через полуразрушенный мост в Станице Луганской. Транспортное сообщение незалежной с ЛНР отсутствует полностью, в отличие от ДНР. Поэтому многие жители Республики – в основном пенсионеры – ездят за выплатами и в гости к родным через Россию.

И за это водителей автобусов, которые в отличие от Мазурова возили не взрывчатку с оружием, а обычных людей, числящихся гражданами Украины, приговорили по уголовной статье к штрафу в 100 тысяч гривен (250 тысяч рублей). Слава богу, что не посадили.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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