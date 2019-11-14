Денис Пушилин поручил повысить качество социальных услуг для жителей ДНР

14 Нояб. 19:35 2019-11-14T19:35:24+03:00

Лариса Толстыкина рассказала о проблемах с кадрами и компьютерной техникой. Фото: denis-pushilin.ru

Для этого увеличат численность сотрудников в управлениях труда и соцзащиты

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На подконтрольной Киеву территории Донбассу скоро в три раза сократят численность работников управлений труда и соцзащиты населения. А в ДНР совсем другая оптимизация. Здесь намерены увеличить количество сотрудников, занимающихся социальными услугами.

- Социальная политика Республики направлена непосредственно на человека и для человека. Поэтому существует необходимость оптимизации штатной численности сотрудников управлений труда и социальной защиты городов и районов. Министерству труда и социальной политики совместно с администрациями городов и районов необходимо прорабатывать вопросы, связанные с качеством предоставляемых социальных услуг, - сегодня сказал Глава ДНР Денис Пушилин на совещании с руководителями городов и районов.

Об этом сообщили в пресс-службе Главы Республики.

Министр труда и социальной политики Лариса Толстыкина рассказала о проблемах в этом вопросе.

- Трудности вызваны нехваткой кадров и устаревшей компьютерной техникой – требует обновления 80 процентов техники, - отметила министр. - С начала регулярной выплаты социальной помощи в Республике были введены новые виды госпомощи, компенсаций, гуманитарной и материальной помощи, добавлены функции по учету перемещенных лиц. В таких условиях наши сотрудники не имеют возможности должным образом уделить достаточно внимания и времени людям, которые обращаются за помощью. Из-за повышенной нагрузки мы наблюдаем отток кадров, в том числе имеющих значительный стаж работы и высокую квалификацию.

Критическая ситуация с обеспечением штатами сложилась в столице ДНР. Глава администрации Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что не хватает 207 специалистов - во всех районных управлениях труда и соцзащиты населения.

Денис Пушилин дал ряд поручений по перераспределению имеющейся численности работников соцслужб и увеличению финансирования.

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ИСТОЧНИК KP.RU