2019-11-14T18:03:06+03:00
Политика

Навстречу зиме: Пушилин потребовал от Миграционной службы ДНР улучшить условия приема жителей

МВД Республики скоро откроет еще пять пунктов приема документов на гражданство РФ
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Руслан Ополоник рассказал на совещании у Главы ДНР, что делает Миграционная служба для улучшения приема жителей. Фото: denis-pushilin.ruРуслан Ополоник рассказал на совещании у Главы ДНР, что делает Миграционная служба для улучшения приема жителей. Фото: denis-pushilin.ru
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- Учитывая, что приближается ухудшение погодных условий, поручаю Миграционной службе совместно с администрациями городов и районов Республики организовать работу по улучшению условий приема граждан и обеспечению их комфортного пребывания в секторах Миграционной службы, — сегодня сказал Глава ДНР Денис Пушилин на совещании с руководителями городов и районов.

Об этом сообщили в пресс-службе Главы Республики.

На совещании присутствовал временно исполняющий обязанности начальника Миграционной службы МВД ДНР Руслан Ополоник. Он сообщил, что скоро в четырех городах ДНР откроются пять дополнительных пунктов приема документов на оформление гражданства Российской Федерации.

- Рассматривается открытие дополнительных межрайонных пунктов приема документов для приобретения гражданства РФ — двух в Донецке и по одному пункту в Макеевке, Горловке и Енакиево. Это даст возможность принимать дополнительно 200 граждан в сутки. С этой целью заключены межведомственное соглашения между МВД и «Почтой Донбасса», — отметил Ополоник.

Он добавил, что с 12 ноября подразделения миграционной службы в дополнение к прежнему графику стали работать и по понедельникам, а по четвергам организован прием граждан на подачу документов на паспорт РФ и несовершеннолетних, желающих получить паспорт РФ.

- Также в режиме мобильной связи осуществляется уведомление граждан о готовности паспортов ДНР. МВД принято решение еженедельно освещать состояние по паспортизации и давать ответы на актуальные для граждан вопросы, — подчеркнул Ополоник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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