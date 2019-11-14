Навстречу зиме: Пушилин потребовал от Миграционной службы ДНР улучшить условия приема жителей

14 Нояб. 18:03 2019-11-14T18:03:06+03:00

Руслан Ополоник рассказал на совещании у Главы ДНР, что делает Миграционная служба для улучшения приема жителей. Фото: denis-pushilin.ru

МВД Республики скоро откроет еще пять пунктов приема документов на гражданство РФ

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- Учитывая, что приближается ухудшение погодных условий, поручаю Миграционной службе совместно с администрациями городов и районов Республики организовать работу по улучшению условий приема граждан и обеспечению их комфортного пребывания в секторах Миграционной службы, — сегодня сказал Глава ДНР Денис Пушилин на совещании с руководителями городов и районов.

Об этом сообщили в пресс-службе Главы Республики.

На совещании присутствовал временно исполняющий обязанности начальника Миграционной службы МВД ДНР Руслан Ополоник. Он сообщил, что скоро в четырех городах ДНР откроются пять дополнительных пунктов приема документов на оформление гражданства Российской Федерации.

- Рассматривается открытие дополнительных межрайонных пунктов приема документов для приобретения гражданства РФ — двух в Донецке и по одному пункту в Макеевке, Горловке и Енакиево. Это даст возможность принимать дополнительно 200 граждан в сутки. С этой целью заключены межведомственное соглашения между МВД и «Почтой Донбасса», — отметил Ополоник.

Он добавил, что с 12 ноября подразделения миграционной службы в дополнение к прежнему графику стали работать и по понедельникам, а по четвергам организован прием граждан на подачу документов на паспорт РФ и несовершеннолетних, желающих получить паспорт РФ.

- Также в режиме мобильной связи осуществляется уведомление граждан о готовности паспортов ДНР. МВД принято решение еженедельно освещать состояние по паспортизации и давать ответы на актуальные для граждан вопросы, — подчеркнул Ополоник.

ИСТОЧНИК KP.RU