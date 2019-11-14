«Не держите зла – держите календарик!»: в Донбассе молодые люди напоминали прохожим о доброте

14 Нояб. 16:33 2019-11-14T16:33:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Активисты Молодежного совета при администрации Свердловска ЛНР своеобразно отметили 13 ноября Всемирный день доброты. На улицах города они раздавали всем жителям календари с информацией о празднике и желали: «Не держите зла – держите календарик!»

- Нужное это дело – напоминать о добре. Мы погружены в свои личные проблемы и часто не замечаем, что кому-то из окружающих важно наше соучастие и помощь, - сказал житель Свердловска Артем Александров и признался, что раньше о таком празднике даже не слышал.

А еще ребята расклеили на информационных досках объявления «Возьмите то, что вам нужно». На отрывных листочках значились: «храбрость», «мудрость», «упорство», «оптимизм», «терпение» и другие важные качества. Свердловчане охотно и с улыбками отрывали нужные им «качества».

Напомним, Всемирный день доброты был объявлен 13 ноября 1998 год в Токио на первой конференции Всемирного движения доброты. Цель движения - помочь людям осознать, что делать добро несложно.

ИСТОЧНИК KP.RU