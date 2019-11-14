Нашли 800 банковских карточек: СБУ накрыла центр по «оформлению» пенсий для жителей республик Донбасса
В Службе безопасности Украины отчитались о ликвидации в Харькове крупного центра по оказанию «услуг» жителям ЛНР и ДНР. Во время 8 обысков по местам жительства подозреваемых нашли более 800 банковских карточек и документы, доказывающие многомиллионные сделки с социальными выплатами. А организовал центр переселенец из Луганщины.
- За денежное вознаграждение делец предлагал жителям «временно оккупированных территорий» содействие в начислении пенсий и других видов социальной помощи, - рассказали в пресс-центре СБУ. - При содействии сотрудников управлений Пенсионного фонда, социальной защиты населения, а также работников банков делец оформлял документы на граждан, постоянно проживающих в ЛНР и ДНР.
Организовал центр «услуг» в Харькове переселенец из Луганщины. Фото: Пресс-центр СБУ
Донецкий политолог Дмитрий Кузьменко считает, что Киев сначала создал проблему для жителей Донбасса с получением пенсий и пособий, а теперь борется с ее последствиями.
- Изуверские условия получения законных выплат породили целую отрасль услуг по упрощению бюрократических процедур, - говорит Кузьменко. – Кто-то провозит пенсионеров через КПП без очереди. Кто-то помогает быстро проходить все инстанции в Пенсионном фонде, соцзащите населения и банке. И на всех этапах платится мзда. Пограничникам, сотрудникам социальных служб и банков. Не остаются в накладе и перевозчики, и сами «менеджеры». Обещания новой власти упростить процедуры пока остаются пустыми словами.
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ИСТОЧНИК KP.RU