Нашли 800 банковских карточек: СБУ накрыла центр по «оформлению» пенсий для жителей республик Донбасса

СЕГОДНЯ 15:17 2019-11-14T15:17:22+03:00

Во время 8 обысков по местам жительства подозреваемых нашли более 800 банковских карточек и крупные суммы денег. Фото: Пресс-центр СБУ

Организаторы «услуг» были связаны с работниками банков, Пенсионного фонда и соцзащиты населения

Изменить размер текста: A A

В Службе безопасности Украины отчитались о ликвидации в Харькове крупного центра по оказанию «услуг» жителям ЛНР и ДНР. Во время 8 обысков по местам жительства подозреваемых нашли более 800 банковских карточек и документы, доказывающие многомиллионные сделки с социальными выплатами. А организовал центр переселенец из Луганщины.

- За денежное вознаграждение делец предлагал жителям «временно оккупированных территорий» содействие в начислении пенсий и других видов социальной помощи, - рассказали в пресс-центре СБУ. - При содействии сотрудников управлений Пенсионного фонда, социальной защиты населения, а также работников банков делец оформлял документы на граждан, постоянно проживающих в ЛНР и ДНР.

Организовал центр «услуг» в Харькове переселенец из Луганщины. Фото: Пресс-центр СБУ

Донецкий политолог Дмитрий Кузьменко считает, что Киев сначала создал проблему для жителей Донбасса с получением пенсий и пособий, а теперь борется с ее последствиями.

- Изуверские условия получения законных выплат породили целую отрасль услуг по упрощению бюрократических процедур, - говорит Кузьменко. – Кто-то провозит пенсионеров через КПП без очереди. Кто-то помогает быстро проходить все инстанции в Пенсионном фонде, соцзащите населения и банке. И на всех этапах платится мзда. Пограничникам, сотрудникам социальных служб и банков. Не остаются в накладе и перевозчики, и сами «менеджеры». Обещания новой власти упростить процедуры пока остаются пустыми словами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Снова угодили в «Аркан»: переселенцам Донбасса опять блокируют выплату пенсий

Об этом сообщают правозащитники из организации «Донбасс SOS» (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU