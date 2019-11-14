2019-11-14T14:37:49+03:00
Общество

Пунктов приема документов в ДНР станет больше

Такие планы озвучила Миграционная служба
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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Очереди на подачу документов для заветного паспорта не уменьшаются. ФОТО: МС ДНРОчереди на подачу документов для заветного паспорта не уменьшаются. ФОТО: МС ДНР
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Миграционная служба ДНР планирует открыть дополнительные пункты приема документов. В них можно оформить российского гражданство и гражданство ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе МВД ДНР.

14 ноября торжественно открылось подразделения миграционной службы в Моспино. Оно расположено по улице Ново-Моспино, 23. Прием граждан будет осуществляться по вторникам, средам и пятницам с 9:00 до 17:00 в порядке живой очереди.

Тем временем, дончане шутят, что для получения российского паспорта, или республиканского, нужно уволиться с работы. Не смотря на то, что создана электронная очередь, желающих получить паспорт РФ по – прежнему очень много.

- Мне помогли знакомые сдать документы на республиканский паспорт, - говорит кардиолог Вячеслав Руденко. – При моем плотном графике выстоять очередь нет никакой возможности! Реально, нужно было бы брать отпуск и стоять с бабушками и дедушками.

Кстати, Миграционная служба расширит свои возможности и в других городах ДНР.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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