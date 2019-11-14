Снова угодили в «Аркан»: переселенцам Донбасса опять блокируют выплату пенсий
- На нашу горячую линию вновь стали поступать звонки о блокировке пенсии переселенцам на основании информации, полученной из базы «Аркан», – сообщили в общественной организации «Донбасс SOS».
Звонившие правозащитникам жители рассказывают, что им не поступают в установленный день выплаты на карточку. А в местном управлении Пенсионного фонда Украины (ПФУ) говорят, что был направлен запрос в управление труда и соцзащиты населения (УТСЗН) и оттуда получена информация об отмене справку переселенца. В «собесе» же объясняют, что отменили справку переселенца на основании данных, полученных из базы «Аркан» (системы контроля пересечении жителями линии соприкосновения в Донбассе).
- Государственная пограничная служба Украины неоднократно заявляла, что сведения из базы «Аркан» не могут являться основанием для отмены справок переселенцам, - напоминают правозащитники из «Донбасс SOS» и советуют переселенцам бороться с незаконными действиями сотрудников «собесов».
Тем временем, Кабинет министров Украины затеял «оптимизацию» чиновников в районных и областных администрациях. В частности, в Волновахском УТСЗН из 104 работников останется только 30. А в этом районе помимо местных жителей зарегистрированы десятки тысяч жителей ДНР, которые на основании справки переселенца получают пенсии и пособия.
Можно не сомневаться, что после сокращения работников в УТСЗН количество «ошибок» с системой «Аркан» значительно возрастет, а разбираться в проблеме будет некому.
Уже известно, что в 2019 году на выплату пенсий ПФУ потратит на 444 млн гривен меньше, чем в 2018 году. По мнению экспертов программы «Советник по вопросам внутренне перемещенных лиц», основным источником этой экономии будет как раз приостановка - с последующим зачислением в долг - выплат пенсий переселенцам.
ИСТОЧНИК KP.RU