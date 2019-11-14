«Суд в глазах наших граждан воплощает справедливость государства»: Денис Пушилин вручил удостоверения тридцати пяти вновь назначенным судьям

14 Нояб. 12:22 2019-11-14T12:22:37+03:00

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- Сегодня вручаются удостоверения – символы судебной власти – двадцати двум судьям Верховного суда и тринадцати судьям судов общей юрисдикции. Это еще раз свидетельствует о том, что не зря была проведена работа по приведению правовых актов к стандартам документов Российской Федерации, - сказал во время торжественного вручения документов Глава ДНР Денис Пушилин.

Он отметил, что именно суд является одним из столпов в глазах наших граждан, воплощающих силу и справедливость государства.

- Люди уповают на справедливые решения, которые ждут от судов, - подчеркнул руководитель государства. - Уверен, что вы и впредь будете руководствоваться и судебной этикой, и законодательством в рамках принятия тех или иных решений. Хотелось бы подчеркнуть важность и ваших личных качеств. Это, конечно же, и добропорядочность, и непредвзятость, и милосердие.

Напомним, в соответствии с указом Главы ДНР от 23 августа 2019 года, удостоверение выдается судье на период осуществления им полномочий. А 31 августа Народный совет ДНР принял закон «О статусе судей», который установил, что полномочия судей не ограничиваются определенным сроком. Предельный возраст пребывания в должности судьи – 70 лет. Ранее республиканские судьи переизбирались через определенный период времени.

ИСТОЧНИК KP.RU