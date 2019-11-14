2019-11-14T12:22:37+03:00
Политика

«Суд в глазах наших граждан воплощает справедливость государства»: Денис Пушилин вручил удостоверения тридцати пяти вновь назначенным судьям

Документы получили судьи Верховного суда и судов общей юрисдикции
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
Удостоверение судьи является символом судебной власти – это отметил Денис Пушилин при вручении документа. Фото: denis-pushilin.ruУдостоверение судьи является символом судебной власти – это отметил Денис Пушилин при вручении документа. Фото: denis-pushilin.ru
Изменить размер текста:

- Сегодня вручаются удостоверения – символы судебной власти – двадцати двум судьям Верховного суда и тринадцати судьям судов общей юрисдикции. Это еще раз свидетельствует о том, что не зря была проведена работа по приведению правовых актов к стандартам документов Российской Федерации, - сказал во время торжественного вручения документов Глава ДНР Денис Пушилин.

Он отметил, что именно суд является одним из столпов в глазах наших граждан, воплощающих силу и справедливость государства.

- Люди уповают на справедливые решения, которые ждут от судов, - подчеркнул руководитель государства. - Уверен, что вы и впредь будете руководствоваться и судебной этикой, и законодательством в рамках принятия тех или иных решений. Хотелось бы подчеркнуть важность и ваших личных качеств. Это, конечно же, и добропорядочность, и непредвзятость, и милосердие.

Напомним, в соответствии с указом Главы ДНР от 23 августа 2019 года, удостоверение выдается судье на период осуществления им полномочий. А 31 августа Народный совет ДНР принял закон «О статусе судей», который установил, что полномочия судей не ограничиваются определенным сроком. Предельный возраст пребывания в должности судьи – 70 лет. Ранее республиканские судьи переизбирались через определенный период времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бразильские депутаты хотят посетить ЛНР
Украина открыла огонь в зоне разведения сил и средств «Петровское-Богдановка»
В Донецке ищут доноров крови для 12-летнего Владика Твердоступова
ВСУ продали еще одну партию поставленного из США вооружения
Журналисты из США и Франции готовят постановочные материалы из зоны «ООС»
Украинские войска выпустили 92 боеприпаса по ДНР
НМ ЛНР: Несмотря на относительную тишину, ВСУ продолжают стягивать вооружение к линии разграничения
ВСУ обстреляли Петровское
Депутат Госдумы рассказал, что ждать Донбассу от встречи «Нормандской четверки»
«Дикое поле вместо Республик Донбасса»: Украинский политик предложил свой вариант решения конфликта
В ЛНР семьи погибших военных больше не будут платить за услуги ЖКХ
Из-за шторма в Донецке весь день было массовое «деревопадение»
Жительница Стаханова отметила 106-летие
Нашелся хозяин Чернышу, которого зоозащитники спасли из двухметрового погреба
Денис Пушилин открыл мемориал Захарченко в честь юбилея мотострелковой бригады, названной в честь первого Главы ДНР