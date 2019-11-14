2019-11-14T11:45:15+03:00
Политика

На шахте «Комсомолец Донбасса» травмирован горнорабочий

Пострадавшего отвезли в больницу города Кировское
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Шахта «Комсомолец Донбасса» является ведущим предприятием углепрома Республики. Фото: mintek-dnr.ruШахта «Комсомолец Донбасса» является ведущим предприятием углепрома Республики. Фото: mintek-dnr.ru
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- 13 ноября на шахте «Комсомолец Донбасса» горноспасатели из Тореза оказали медицинскую помощь 31-летнему горнорабочему, получившему производственную травму, - сообщили в пресс-центре МЧС ДНР. - Пострадавший доставлен в больницу города Кировское.

Отмечается, что от МЧС также привлекалась реанимационно-противошоковая группа.

Шахта «Комсомолец Донбасса» является ведущим предприятием углепрома Республики. Буквально на днях, 8 ноября, здесь сдали в эксплуатацию новую лаву. Ее запасы оцениваются почти в 600 тысяч тонн угля. Сейчас среднесуточная нагрузка на забой составляет 940 тонн «черного золота», которую при необходимости горняки смогут увеличить в несколько раз, вплоть до ограничения по газовому фактору в 3109 тонн в сутки. А всего на шахте действуют шесть очистных забоев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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