Саперы ЛНР обезвредили в районе Золотого более 300 мин и боеприпасов
- На участке разведения сил и средств в районе Золотого взрывотехники МЧС продолжают поиск и уничтожение взрывоопасных предметов, оставшихся после ведения боевых действий, - сообщили в пресс-службе управления Народной милиции Республики. - Всего за время проведения работ было обнаружено свыше 300 взрывоопасных предметов, обследован участок вдоль дороги Первомайск – Золотое протяженностью более полукилометра.
Обнаруженные мины и боеприпасы саперы уничтожают на месте.
Тем временем, сотрудники жилищно-коммунальных предприятий Первомайска продолжают расчистку разминированного участка от зеленых насаждений и вывоз бревен с участка разминирования. Работы по разминированию и расчистке зоны у Золотого должны завершиться к 26 ноября.
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ИСТОЧНИК KP.RU