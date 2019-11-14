2019-11-14T09:51:14+03:00
Политика

Саперы ЛНР обезвредили в районе Золотого более 300 мин и боеприпасов

Обследован участок вдоль дороги протяженностью более полукилометра [видео]
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
Обнаруженные мины и боеприпасы саперы уничтожают на месте. Фото: УНМ ЛНРОбнаруженные мины и боеприпасы саперы уничтожают на месте. Фото: УНМ ЛНР
Изменить размер текста:

- На участке разведения сил и средств в районе Золотого взрывотехники МЧС продолжают поиск и уничтожение взрывоопасных предметов, оставшихся после ведения боевых действий, - сообщили в пресс-службе управления Народной милиции Республики. - Всего за время проведения работ было обнаружено свыше 300 взрывоопасных предметов, обследован участок вдоль дороги Первомайск – Золотое протяженностью более полукилометра.

Обнаруженные мины и боеприпасы саперы уничтожают на месте.

Тем временем, сотрудники жилищно-коммунальных предприятий Первомайска продолжают расчистку разминированного участка от зеленых насаждений и вывоз бревен с участка разминирования. Работы по разминированию и расчистке зоны у Золотого должны завершиться к 26 ноября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почти неделя потребуется для разминирования возле Петровского

Работы по разминированию силы ДНР начали в среду на участке разведения сил (подробнее)

Специалисты МЧС ЛНР разминировали свыше полукилометра территории на участке разведения №2 Золотое.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бразильские депутаты хотят посетить ЛНР
Украина открыла огонь в зоне разведения сил и средств «Петровское-Богдановка»
В Донецке ищут доноров крови для 12-летнего Владика Твердоступова
ВСУ продали еще одну партию поставленного из США вооружения
Журналисты из США и Франции готовят постановочные материалы из зоны «ООС»
Украинские войска выпустили 92 боеприпаса по ДНР
НМ ЛНР: Несмотря на относительную тишину, ВСУ продолжают стягивать вооружение к линии разграничения
ВСУ обстреляли Петровское
Депутат Госдумы рассказал, что ждать Донбассу от встречи «Нормандской четверки»
«Дикое поле вместо Республик Донбасса»: Украинский политик предложил свой вариант решения конфликта
В ЛНР семьи погибших военных больше не будут платить за услуги ЖКХ
Из-за шторма в Донецке весь день было массовое «деревопадение»
Жительница Стаханова отметила 106-летие
Нашелся хозяин Чернышу, которого зоозащитники спасли из двухметрового погреба
Денис Пушилин открыл мемориал Захарченко в честь юбилея мотострелковой бригады, названной в честь первого Главы ДНР