2019-11-14T08:24:31+03:00
Политика

Месть за отвод войск в Донбассе: украинские радикалы расстреляли из гранатомета командира 128-й бригады ВСУ

Полковник Евгений Коростелев получил ранения обеих ног
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Евгений Коростелев (в центре) участвует в войне в Донбассе с 2014 года, до своего назначения в горно-штурмовую бригаду занимал должность замкомбрига по артиллерии в 25-й десантной бригаде. Фото: УМПЕвгений Коростелев (в центре) участвует в войне в Донбассе с 2014 года, до своего назначения в горно-штурмовую бригаду занимал должность замкомбрига по артиллерии в 25-й десантной бригаде. Фото: УМП
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Командир 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ Евгений Коростелев 12 ноября был ранен после нападения на его машину правых радикалов. Инцидент произошел недалеко от участка разведения Богдановка-Петровское. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

- Украинские националисты не смирились с так называемым «предательством» командования бригады по отводу сил и средств 9 ноября, - рассказали в пресс-службе УНМ ДНР. – Сначала они обстреляли из гранатомета автомобиль «Урал», в результате четверо военнослужащих получили ранения. Двое позже скончались в госпитале. Потом радикалы переключили свое внимание на командование бригады.

Изучив маршрут движения автомобиля командира бригады и его подчиненных, националисты устроили засаду. Сделав несколько выстрелов из автоматического гранатомета (АГС) по автомобилю комбрига, нападавшие скрылись. Кстати, на случай провала работы гранатометчиков, на маршруте следования автомобиля были заложены радиоуправляемые фугасы.

- Сейчас сотрудники СБУ ищут нападавших. В зону ответственности 128-й бригады в срочном порядке отправлена тактическая контрснайперская группа «Терек» 3-го отдельного полка специального. В этой связи главари националистических группировок привели свои подразделения в полную боеготовность, - отметили в НМ ДНР. - В нашем распоряжении от украинских волонтеров появилась дополнительная информация об инциденте. Во время эвакуации раненых военнослужащих, на маршруте следования в госпиталь, произошло ДТП с гражданским автомобилем. В результате санинструктор прапорщик Рахмана получила черепно-мозговую травму, а водитель гражданского автомобиля госпитализирован с переломами ребер.

Тем временем, в пресс-центре штаба операции объединенных сил (ООС) пытаются замять конфликт. Там сообщили о двух военнослужащих 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, раненных в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве. Однако по данным Украинского милитарного портала (УМП), помимо полковника Евгения Коростелева получили ранения еще трое офицеров. Комбриг с офицерами попал под обстрел из АГС.

Пострадавших доставили в больницу Волновахского района. Сейчас состояние здоровья военнослужащих врачи классифицируют как тяжелое. Евгений Коростелев получил раны обоих ног. Запланирована эвакуация раненых вертолетом Ми-8МТ в военно-медицинское учреждение высшего уровня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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