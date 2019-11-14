Погода на день в Луганске: 14 ноября без осадков, днем до +11 градусов
- 14 ноября на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ветер восточный 9-14 м/с, утром и днем местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью минус 1 – плюс 4 градуса, днем 6-11 градусов тепла, - сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.
В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит ноль - 2 градусов выше нуля, днем – 8-10 градусов тепла.
В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается минус 1 - плюс 1 градус ночью и 7-9 градусов выше нуля днем.
Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от нуля - плюс 2 градусов ночью до 7-9 градусов тепла днем.
Время восхода солнца в столице ЛНР 14 ноября – 06.55, время захода – 17.17. Продолжительность светового дня составит 10 часов 22 минуты.
По предварительному прогнозу, 15-16 ноября осадков не ожидается, местами возможны порывы ветра до 15-18 м/с, температурный фон существенно не изменится.
ИСТОЧНИК KP.RU