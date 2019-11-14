Погода на день в Луганске: 14 ноября без осадков, днем до +11 градусов

14 Нояб. 07:21 2019-11-14T19:34:26+03:00

В Луганске не ожидается осадков. Фото: lugansk.online

Также синоптики прогнозируют порывистый восточный ветер – до 18 метров в секунду

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- 14 ноября на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ветер восточный 9-14 м/с, утром и днем местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью минус 1 – плюс 4 градуса, днем 6-11 градусов тепла, - сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит ноль - 2 градусов выше нуля, днем – 8-10 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается минус 1 - плюс 1 градус ночью и 7-9 градусов выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от нуля - плюс 2 градусов ночью до 7-9 градусов тепла днем.

Время восхода солнца в столице ЛНР 14 ноября – 06.55, время захода – 17.17. Продолжительность светового дня составит 10 часов 22 минуты.

По предварительному прогнозу, 15-16 ноября осадков не ожидается, местами возможны порывы ветра до 15-18 м/с, температурный фон существенно не изменится.

ИСТОЧНИК KP.RU