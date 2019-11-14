2019-11-14T19:34:38+03:00
Политика

Погода на день в Донецке: 14 ноября будет солнечно и ветрено, температура – не более +9 градусов

Синоптики прогнозируют, что будет дуть юго-восточный ветер – порывами до 24 метров в секунду
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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В Донецке солнечно, но из-за сильного восточного ветра погода некомфортнаяВ Донецке солнечно, но из-за сильного восточного ветра погода некомфортнаяФото: Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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В четверг, 14 ноября, утром в Донецке и Донецкой Народной Республике небо еще будет покрыто облаками, но скоро они пропадут, и весь день будет стоять ясная погода. Без осадков.

В течение суток столбики термометров будут находиться на отметках от 5 до 9 градусов выше нуля.

Ветер будет дуть в восточном направлении. Скорость воздушных масс составит от 5 до 7 м/с. Также синоптики предупреждают об усилении скорости ветра до 15 — 24 м/с.

Народный прогноз погоды: В этот день почитается память бессребренников и чудотворцев Космы и Дамиана Ассийских. 14 ноября считался началом зимы и первых морозов: «Кузьма-Демьян — кузнец, кует лед на земле и на воде». Если на Кузьму дороги развезет грязью, не стоит ждать мороза до самого декабря. А если в этот день выпадет снег, то будущая весна будет с большим разливом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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