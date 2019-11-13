"Спим одетые и с "тревожными" чемоданчиками рядом": При обстреле со стороны Украины ранен житель Трудовских

13 Нояб. 18:47 2019-11-13T18:47:34+03:00

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ЖительТрудовских на западе Донецка ранен в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины. Об этом сообщили сегодня в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Сегодня в 15:30 вооруженные формирования Украины открыли огонь по поселку шахты «Трудовская» на западе Донецка с применением гранатометов и стрелкового оружия, — отметили в СЦКК. — В результате обстрела пулевое ранение средней трети правого бедра получил мужчина, 1965 года рождения, проживающий по улице Шестакова. Пострадавший доставлен в городскую больницу №14.

Только за сегодня на Трудовских в результате обстрелов повреждено три дома, хозпостройка и газопровод. Жители говорят, что тишины не бывает никогда и предугадать время обстрела невозможно, поэтому спят одетые.

- Как в 2014 году, так и сейчас, ложусь и сама спать одетой, и дети одетыми спят. А рядом стоит наготове "тревожный" чемоданчик, - рассказывает Елена, жительница Трудовских. -

ИСТОЧНИК KP.RU