Дончанин получил больше пяти лет за участие в террористическом сообществе

13 Нояб. 14:48 2019-11-13T14:48:06+03:00

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Житель Донецка получил 5,3 года тюрьмы за участие в террористическом сообществе. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры ДНР.

Следствием установлено, что фигурант с ноября 2016 по июнь 2017 года из личной выгоды выполнял поставленные террористическим сообществом задачи, чтобы причинить ущерб общественной безопасности Республики.

- Ворошиловским межрайонным судом Донецка вынесен обоснованный приговор, согласно которому подсудимый гражданин «Ф» признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 233 УК ДНР (участие в террористическом сообществе) и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет и три месяца с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу, — говорится в сообщении.

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ИСТОЧНИК KP.RU