ДНР готова приступить к разминированию Петровского 13 ноября

СЕГОДНЯ 18:29 2019-11-12T18:39:20+03:00

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12 ноября на заседании Контактной группы в Минске по вопросам безопасности в основу повестки дня по инициативе Республик легло обсуждение процесса реализации обязательств сторон конфликта по устранению нарушений на ранее разведенных участках. Об этом в Минске сообщила министр иностранных дел ДНР, полномочный представитель Республики на переговорах Наталья Никонорова.

Сегодня завершена фаза трёхдневного отвода войск от линии соприкосновения в районе Петровского.

- Впереди еще намечена продолжительная работа в соответствии с планом-графиком по таким направлениям, как гуманитарная очистка местности от мин и других взрывоопасных предметов, синхронный и зеркальный демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения, ликвидация невзрывных заграждений на разведенном участке и так далее, - сообщила Наталья Юрьевна.

Она подчеркнула, что Киеву нужно проявить необходимую политическую волю и выполнить взятые на себя обязательства. Миссия ОБСЕ проинформирована о готовности ДНР приступить к противоминным мероприятиям на участке разведения сил и средств «Петровское – Богдановка» 13 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU