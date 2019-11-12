ДНР готова приступить к разминированию Петровского 13 ноября
12 ноября на заседании Контактной группы в Минске по вопросам безопасности в основу повестки дня по инициативе Республик легло обсуждение процесса реализации обязательств сторон конфликта по устранению нарушений на ранее разведенных участках. Об этом в Минске сообщила министр иностранных дел ДНР, полномочный представитель Республики на переговорах Наталья Никонорова.
Сегодня завершена фаза трёхдневного отвода войск от линии соприкосновения в районе Петровского.
- Впереди еще намечена продолжительная работа в соответствии с планом-графиком по таким направлениям, как гуманитарная очистка местности от мин и других взрывоопасных предметов, синхронный и зеркальный демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения, ликвидация невзрывных заграждений на разведенном участке и так далее, - сообщила Наталья Юрьевна.
Она подчеркнула, что Киеву нужно проявить необходимую политическую волю и выполнить взятые на себя обязательства. Миссия ОБСЕ проинформирована о готовности ДНР приступить к противоминным мероприятиям на участке разведения сил и средств «Петровское – Богдановка» 13 ноября.
ИСТОЧНИК KP.RU