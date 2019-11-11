2019-11-11T18:58:13+03:00
Политика

Украинские националисты обстреляли грузовик ВСУ в районе участка разведения в Петровском – один солдат погиб, четверо получили ранения

Об этом сообщили в командовании ДНР
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: censor.net.uaФото: censor.net.ua
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Во время движения грузовика с личным составом вооруженных формирований Украины в районе участка разведения сил и средств «Петровское-Богдановка» - украинские националисты открыли огонь. Об этом сообщили в командовании ДНР.

- Сегодня боевики из «Правого сектора» (запрещенная в РФ организация) в районе села Новогнатовка двумя выстрелами из РПГ-18 «Муха» обстреляли автомобиль «Урал», следовавшего из участка разведения сторон в районе села Богдановка, - говорится в сообщении.

В результате обстрела погиб один военнослужащий ВСУ, еще четверо получили ранения.

- Обращаем внимание миссии ОБСЕ на данный инцидент, как доказательство дестабилизации обстановки со стороны националистов и неспособности украинского командования контролировать ситуацию вблизи района разведения сторон, - сказали в оборонном ведомстве Республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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