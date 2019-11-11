Украинские женщины-военнослужащие сожгли в Донбассе важную военную документацию

СЕГОДНЯ 18:43 2019-11-11T18:43:11+03:00

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Женщины-военнослужащие вооруженных формирований Украины устроили в расположении штаба в Донбассе алкогольную вечеринку. Когда «градус» повысился – начался пожар. Возможно, причиной возгорания мог стать окурок. Огнем была уничтожена важная документация.

- В ночь с 8 на 9 ноября в расположении штаба 1 батальона 128 отдельной горно-штурмовой бригады женщины-военнослужащие употребляли спиртные напитки. В ходе увеселительных мероприятий произошел пожар в помещении технической части бригады, - сообщили в Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики.

При попытке ликвидировать пожар ожоги различной степени получили трое военнослужащих.

- Прибывшая комиссия штаба ОТГ «Восток» выявила, что огнем уничтожена учетная документация на технические средства разведки и связи, - рассказали в оборонном ведомстве Республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU