В украинском командовании заявили о выводе подразделений с района разграничения в Петровском

СЕГОДНЯ 18:28 2019-11-11T18:28:55+03:00

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В штабе «операции объединенных сил» сообщили о выводе военизированных подразделений с района разведения сил и средств на участке №3 в Петровском. Об этом заявил начальник пресс-центра штаба Сергей Агеев.

- На участке разведения № 3 в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское сегодня в 12.00 (13.00 по московскому времени, - Авт.) завершились третьи сутки с начала разведения сил и средств — силы и средства разведены, - сообщил он.

Агеев отметил, что украинская сторона сообщит министерству иностранных дел и представителям миссии ОБСЕ о том, что украинская сторона завершила этот этап разведения.

- Они проведут верификацию с помощью квадрокоптера и других средств, - говорит Агеев. - С завтрашнего дня планируется начало следующей фазы — разминирование участка расчетами Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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ИСТОЧНИК KP.RU