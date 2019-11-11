2019-11-11T18:28:55+03:00
Политика

В украинском командовании заявили о выводе подразделений с района разграничения в Петровском

Киев готовится к следующей фазе – разминированию
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: m.glavnoe.uaФото: m.glavnoe.ua
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В штабе «операции объединенных сил» сообщили о выводе военизированных подразделений с района разведения сил и средств на участке №3 в Петровском. Об этом заявил начальник пресс-центра штаба Сергей Агеев.

- На участке разведения № 3 в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское сегодня в 12.00 (13.00 по московскому времени, - Авт.) завершились третьи сутки с начала разведения сил и средств — силы и средства разведены, - сообщил он.

Агеев отметил, что украинская сторона сообщит министерству иностранных дел и представителям миссии ОБСЕ о том, что украинская сторона завершила этот этап разведения.

- Они проведут верификацию с помощью квадрокоптера и других средств, - говорит Агеев. - С завтрашнего дня планируется начало следующей фазы — разминирование участка расчетами Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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