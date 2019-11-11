2019-11-11T17:28:51+03:00
Политика

За неделю ВСУ выпустили по ДНР почти 4 тонны боеприпасов

В результате обстрелов повреждены 24 жилых строений и объектов инфраструктуры
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: sharknews.comФото: sharknews.com
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В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что за прошедшую неделю украинские вооруженные формирования 128 раз нарушили режим прекращения огня.

- Украинские боевики на прошедшей неделе, с 4 по 11 ноября, выпустили по территории ДНР 1231 боеприпас, общей массой в 3,6 тонны, - сообщили в СЦКК.

В ведомстве отметили, что киевские силовики применяли при обстрелах различное вооружение.

- Применялись: ПТУР (противотанковая управляемая ракета), орудия калибром 122 миллиметров, а также 82-миллиметровые и 120-миллиметровые минометы, другое вооружение.

В СЦКК отметили, что в результате обстрелов повреждены 24 жилых строений и объектов инфраструктуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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