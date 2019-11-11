За неделю ВСУ выпустили по ДНР почти 4 тонны боеприпасов
В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что за прошедшую неделю украинские вооруженные формирования 128 раз нарушили режим прекращения огня.
- Украинские боевики на прошедшей неделе, с 4 по 11 ноября, выпустили по территории ДНР 1231 боеприпас, общей массой в 3,6 тонны, - сообщили в СЦКК.
В ведомстве отметили, что киевские силовики применяли при обстрелах различное вооружение.
- Применялись: ПТУР (противотанковая управляемая ракета), орудия калибром 122 миллиметров, а также 82-миллиметровые и 120-миллиметровые минометы, другое вооружение.
В СЦКК отметили, что в результате обстрелов повреждены 24 жилых строений и объектов инфраструктуры.
ИСТОЧНИК KP.RU