За неделю ВСУ выпустили по ДНР почти 4 тонны боеприпасов

СЕГОДНЯ 17:28 2019-11-11T17:28:51+03:00

В результате обстрелов повреждены 24 жилых строений и объектов инфраструктуры

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В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что за прошедшую неделю украинские вооруженные формирования 128 раз нарушили режим прекращения огня.

- Украинские боевики на прошедшей неделе, с 4 по 11 ноября, выпустили по территории ДНР 1231 боеприпас, общей массой в 3,6 тонны, - сообщили в СЦКК.

В ведомстве отметили, что киевские силовики применяли при обстрелах различное вооружение.

- Применялись: ПТУР (противотанковая управляемая ракета), орудия калибром 122 миллиметров, а также 82-миллиметровые и 120-миллиметровые минометы, другое вооружение.

В СЦКК отметили, что в результате обстрелов повреждены 24 жилых строений и объектов инфраструктуры.

ИСТОЧНИК KP.RU