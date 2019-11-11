В штабе «ООС» заявили о невозможности разведения в Донбассе в зимний период

СЕГОДНЯ 16:01 2019-11-11T16:01:17+03:00

В Петровском процесс разведения стартовал не с первой попытки Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Об этом сообщили в НМ ДНР

Изменить размер текста: A A

После того, как с места сдвинулся процесс разведения сил и средств в селе Петровское под Донецком, командование штаба «операции объединенных сил» сделало заявление о невозможности разведения сторон в зимний период.

- Под давлением руководства националистических организаций, командование «ООС» активизировало информационные вбросы о невозможности разведения сторон в зимний период. Об этом, в частности, заявил заместитель командующего Бондарь, мотивируя это тем, что мероприятия по разминированию зимой не проводятся, и невозможно будет подготовить новые позиции, - сообщили в Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики.

По словам представителей оборонного ведомства ДНР, такими заявлениями Украина проявляет саботирования процесса дальнейшего разведения сил и средств.

- Тем самым дискредитирует себя в глазах международного сообщества, как неспособное соблюдать договоренности по урегулированию конфликта, - сказали в НМ ДНР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина второй день подряд обстреливает участок разведения в Петровском

ВСУ применяли крупнокалиберные пулеметы (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU