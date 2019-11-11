В штабе «ООС» заявили о невозможности разведения в Донбассе в зимний период
После того, как с места сдвинулся процесс разведения сил и средств в селе Петровское под Донецком, командование штаба «операции объединенных сил» сделало заявление о невозможности разведения сторон в зимний период.
- Под давлением руководства националистических организаций, командование «ООС» активизировало информационные вбросы о невозможности разведения сторон в зимний период. Об этом, в частности, заявил заместитель командующего Бондарь, мотивируя это тем, что мероприятия по разминированию зимой не проводятся, и невозможно будет подготовить новые позиции, - сообщили в Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики.
По словам представителей оборонного ведомства ДНР, такими заявлениями Украина проявляет саботирования процесса дальнейшего разведения сил и средств.
- Тем самым дискредитирует себя в глазах международного сообщества, как неспособное соблюдать договоренности по урегулированию конфликта, - сказали в НМ ДНР.
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ИСТОЧНИК KP.RU