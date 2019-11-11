2019-11-11T15:16:06+03:00
Общество

Голодный скулеж спас собаке жизнь: В поселке ЛНР спасатели достали из колодца дворняжку

К счастью воды в колодце не было и яма не слишком глубокая, так что собака не пострадала
Екатерина Сорока
Поделиться:
Спасением собаки занимались сотрудники 44 части ровеньковского поселка Ясеновский. Фото: ulpravda.ruСпасением собаки занимались сотрудники 44 части ровеньковского поселка Ясеновский. Фото: ulpravda.ru
Изменить размер текста:

Ровеньковские спасатели из МЧС вытащили из передряги еще одного четвероногого друга человека. На днях бродячая собака по неосторожности угодила в колодец. К счастью, в нем не было воды, да и сама яма была не слишком глубокая, поэтому животное при падении не пострадало. Об этом сообщили в спасательном ведомстве ЛНР.

- О том, что собака угодила в колодец нам сообщила жительницы поселка Каменный Антрацитовского района. Как выяснилось, на ее участок забежала небольшая стая бродячих собак. Каким-то образом они отодвинули доски, накрывавшие колодец, и одна из них оказалась на глубине шести-семи метров. Колодец использовали как питьевой, но, к счастью, в эту пору года воды в нем не было, — говорится в сообщении.

На глубине семи метров под землей, в сыром и холодном колодце собака провела целые сутки. На следующий день, похоже, что животное сильно проголодалось, поэтому начало громко скулить. Наконец, жалкий скулеж услышала хозяйка колодца и позвала МЧСников.

- На веревке связали двойной спасательный узел, опустили в колодец, ловко накинули на лапы животного и быстро вытащили наружу. В результате падения собака не пострадала, — добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ЛНР обстреливали солдаты 14-й и 59-й бригад ВСУ
УкрСМИ запустили фейк об обрушении крыши в одной из многоэтажек в Макеевке
ВСУ обстреляли Желобок и Калиновку в ЛНР
В небе над линией соприкосновения в Донбассе сбит беспилотник «Фурия»
Погода на день в Луганске: 11 ноября ожидается переменная облачность, местами туман
Погода в Донецке на день: 11 ноября ожидается теплый и ясный день. Дождя не будет
«Обыкновенное чудо!»: в ботсаду второй раз за год зацвел Криниум, который цветет раз в году
На одну остановку продлен маршрут трех донецких автобусов, а 38-б будет ходить чаще и дольше
"Акция ВСУ! При покупке двух гранат патроны в подарок!" - украинские военные планировали продать две тысячи единиц оружия «добровольцам»
Украинский опрос: Большинство жителей Республик считают, что восстанавливать Донбасс должна Украина
ВСУ обстреляли Горловку – снесенные заборы, пробитые крыши, вылетевшие окна, порванные провода
Поклонники Порошенко выделили сто тысяч долларов на пополнение и обучение нацбатов
В Макеевке зафиксирован еще один подземный толчок