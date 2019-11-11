Голодный скулеж спас собаке жизнь: В поселке ЛНР спасатели достали из колодца дворняжку

СЕГОДНЯ 15:11 2019-11-11T15:16:06+03:00

К счастью воды в колодце не было и яма не слишком глубокая, так что собака не пострадала

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Ровеньковские спасатели из МЧС вытащили из передряги еще одного четвероногого друга человека. На днях бродячая собака по неосторожности угодила в колодец. К счастью, в нем не было воды, да и сама яма была не слишком глубокая, поэтому животное при падении не пострадало. Об этом сообщили в спасательном ведомстве ЛНР.

- О том, что собака угодила в колодец нам сообщила жительницы поселка Каменный Антрацитовского района. Как выяснилось, на ее участок забежала небольшая стая бродячих собак. Каким-то образом они отодвинули доски, накрывавшие колодец, и одна из них оказалась на глубине шести-семи метров. Колодец использовали как питьевой, но, к счастью, в эту пору года воды в нем не было, — говорится в сообщении.

На глубине семи метров под землей, в сыром и холодном колодце собака провела целые сутки. На следующий день, похоже, что животное сильно проголодалось, поэтому начало громко скулить. Наконец, жалкий скулеж услышала хозяйка колодца и позвала МЧСников.

- На веревке связали двойной спасательный узел, опустили в колодец, ловко накинули на лапы животного и быстро вытащили наружу. В результате падения собака не пострадала, — добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU