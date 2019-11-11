Командиры ВСУ продали жителям Донбасса восемь тонн топлива

СЕГОДНЯ 19:51 2019-11-11T19:51:01+03:00

Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР

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За прошедший месяц командиры украинских вооруженных формирований продали жителям подконтрольной Киеву территории Донбасса восемь тонн горюче-смазочных материалов. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- По-прежнему имеют место инциденты, связанные с продажей горюче-смазочных материалов мирному населению. Должностными лицами 39-го зенитного ракетного полка ВСУ с начала текущего месяца продано три тонны бензина и пять тонн дизтоплива, которые впоследствии были списаны как использованное при эксплуатации техники, фактически находящейся в неисправном состоянии, - рассказал он.

Филипоненко отметил, что 9 ноября в Старобельске сотрудники полиции задержали офицера второго дивизиона зенитного ракетного полка при попытке продажи гражданским лицам 400 литров дизельного топлива.

- В связи со вскрытием данного факта в подразделения 39-го полка ожидается прибытие комиссии службы ГСМ и автомобильной службы штаба оперативно-тактической группировки «Север» для проведения разбирательства, - подчеркнул офицер пресс-службы НМ Республики Иван Филипоненко

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ИСТОЧНИК KP.RU