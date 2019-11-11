ЛНР обстреливали солдаты 14-й и 59-й бригад ВСУ

СЕГОДНЯ 13:48 2019-11-11T13:48:57+03:00

Всего по Республике было выпущено 25 боеприпасов

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За прошедшие сутки украинские вооруженные формирования два раза нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Луганской Народной Республики 25 боеприпасов. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- На Славяносербском направлении военнослужащие 14-й бригады ВСУ произвели четыре выстрела из вооружения БМП-1 по району Желобка, - рассказывает Филипоненко. - На Дебальцевском направлении бойцы 59-й бригады обстреляли из 82-миллиметровых минометов, гранатометов различных видов и стрелкового оружия район Калиновки.

Офицер пресс-службы добавил, что потерь среди мирного населения и военнослужащих Народной милиции ЛНР нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU