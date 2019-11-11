2019-11-11T13:40:19+03:00
Происшествия

УкрСМИ запустили фейк об обрушении крыши в одной из многоэтажек в Макеевке

Ссылаясь на украинского блогера, журналисты растиражировали «новость» о последствиях очередного подземного толчка
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Коммунальщики отказываются составлять акты на последствия подземных толчковКоммунальщики отказываются составлять акты на последствия подземных толчковФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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С недавних пор в поселке Объединенный (Макеевка) в квартирах стали появляться трещины, в одном из подъездов обвалилась крыша. Как «Комсомолка» сообщала своим читателям, виной всему – подземные толчки.

- Мы выясняем их причину, - сообщил сегодня «КП» председатель специально созданной рабочей группы сотрудник Республиканского Научно-исследовательского института горной геологии Николай Лобков. – Еще две недели – и назовем источник подземных колебаний.

УкрСМИ тем временем не устают спекулировать на тему Макеевского поселка. В воскресенье, 10 ноября, появился новый душераздирающий фейк об обрушении кровли. Мы проверили – никаких новых повреждений жилого фонда, к счастью, не было. Те фото, которые опубликовал блогер донетчанин, – старые.

Корреспондент «КП» вместе с местной жительницей Анной Веремеевой ранее зафиксировал описанное в «новости» укрСМИ обрушение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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