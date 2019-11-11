ВСУ обстреляли Желобок и Калиновку в ЛНР

СЕГОДНЯ 11:01 2019-11-11T11:01:18+03:00

Об этом сообщили в СЦКК

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За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины два раза нарушили режим прекращения огня в ЛНР. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Обстрелам подверглись районы сел Желобок и Калиновка, - говорится в сообщении.

При обстрелах киевские силовики применяли различное вооружение.

- Огонь велся из 82-милиметровых минометов, вооружения БМП, автоматических станковых гранатометов (АГС), ручных противотанковых гранатометов (РПГ) и стрелкового оружия, - рассказали в СЦКК.

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ИСТОЧНИК KP.RU