2019-11-11T10:02:52+03:00
Политика

В небе над линией соприкосновения в Донбассе сбит беспилотник «Фурия»

Украинский БПЛА проводил разведку над Сокольниками
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: nv.uaФото: nv.ua
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Бойцы противовоздушной обороны Народной милиции Луганской Народной Республики сбили очередной беспилотник вооруженных формирований Украины. В этот раз БПЛА «Фурия» проводил разведку на линии соприкосновения в районе села Сокольники. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

- Подразделения ПВО Народной милиции ЛНР в очередной раз пресекли попытку ведения противником разведки над территорией Республики и предстоящую корректировку огня по населенному пункту Сокольники. Сегодня на пути следования в направлении населенного пункта Сокольники был обнаружен и сбит беспилотный летательный аппарат противника «Фурия», - говорится в сообщении.

Материалы с беспилотного летательного аппарата изъяты. Из изучают специалисты Луганской Народной Республики. Известно, что беспилотник «Фурия» принадлежал 14-й бригаде украинских вооруженных формирований.

ИСТОЧНИК KP.RU

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