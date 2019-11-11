2019-11-11T07:27:00+03:00
Общество

Погода на день в Луганске: 11 ноября ожидается переменная облачность, местами туман

Ольга ГОРДО
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Ноябрь в Луганске. Фото: https://www.instagram.com/i_love_luganskНоябрь в Луганске. Фото: https://www.instagram.com/i_love_lugansk
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Синоптики прогнозируют 11 ноября в ЛНР до 14 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР 11 ноября будет колебаться от +3 градусов ночью +14 градусов днем, существенных осадков не ожидается. Об этом сообщили в центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

- С 21.00 10 ноября до 21.00 11 ноября на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3-8, днем 9-14 градусов тепла, - прогнозируют синоптики.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 4-6 градусов выше нуля, днем – 12-14.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 6-8 градусов ночью и +11-13 днем.

В Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от п+ 5-7 градусов ночью до +12-14 днем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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