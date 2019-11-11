Погода в Донецке на день: 11 ноября ожидается теплый и ясный день. Дождя не будет

СЕГОДНЯ 07:17 2019-11-11T07:17:03+03:00

По сообщениям синоптиков, в ДНР понедельник, 11 ноября нас ждет переменная облачность с прояснениями, тепло до +14, без осадков

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По сообщениям сотрудников гидрометцентра МЧС ДНР в Донецкой Народной Республике 11 ноября ожидается ясный день.

- В Донецке утренние облака быстро исчезнут, и начиная с середины дня погода будет ясной. Без осадков. Столбики термометров поднимутся до отметки +14. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметр ртутного столба, - сообщили в гидрометцентре МЧС ДНР.

Восход солнца в Донецке в 07:28, закат – 16:59, долгота дня 9 часов 28 минут.

По народному календарю одиннадцатого ноября почитается память святой преподобной Анастасии Римляныни и преподобного Аврамия затворника. Охотники верили: «Если волки стаями бродят по полям, то жди больших несчастий: эпидемий, голода или войны». Если 11 ноября «небо заплачет, то следом за дождем и зима придет».

ИСТОЧНИК KP.RU