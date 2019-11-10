2019-11-10T23:29:22+03:00
Политика

«Обыкновенное чудо!»: в ботсаду второй раз за год зацвел Криниум, который цветет раз в году

Полюбоваться красотой и сенсацией, сотрудники ботанического сада приглашают всех желающих!
Ольга ГОРДО
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Вот такое чудо зацвело второй раз вопреки природе. Фото: пресс-служба ботанического садаВот такое чудо зацвело второй раз вопреки природе. Фото: пресс-служба ботанического сада
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Ботанический сад приглашает в оранжерею пустынь и полупустынь насладиться особым зрелищем – цветением Кринума "Miss Elsi" (лат. – Crinum commelyni cv. Miss Elsi). Это большой прекрасный цветок с яркими розовыми лепестками, которые похожи на огромные языки. Необыкновенный для наших широт зрелище.

Сенсация состоит в том, что это растение цветет всего раз в год. А в нашем ботсаду – это уже второе цветение за год! Первым можно было полюбоваться весной! Сами сотрудники называют это событие не иначе, как чудом. Это то, что стоит увидеть своими глазами и сфотографировать в качестве доказательства! Так что поторопитесь!

Немного о самом растении. Кринум (лат. – Crinum) – луковичное растение семейства амариллисовых (лат. – Amaryllidaceae). Название образуется от латинского «crinis» –«волосы», на которые похожа длинная свисающая листва.

Стебли могут достигать 1, 5 метра в длину, листья – 1 метр, а лепестки (те самые огромные языки) вырастают до 15 сантиметров. При цветении источает сладковатый запах, напоминающий карамель.

Встречается в тропических и субтропических широтах, растёт на морских побережьях, у озёр и рек. Несколько видов прижилось в засушливых провинциях ЮАР.

Напомним, что ботсад перешел на зимнее расписание!

Прогулки по территории: 9:00 - 17:00 Экскурсии по оранжереям: 9:00 - 15:00

ИСТОЧНИК KP.RU

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