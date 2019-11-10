На одну остановку продлен маршрут трех донецких автобусов, а 38-б будет ходить чаще и дольше

СЕГОДНЯ 19:42 2019-11-10T19:42:37+03:00

С завтрашнего дня в расписание нескольких маршрутов будут внесены изменения. Фото: https://vk.com

Три маршрута, курсирующих в киевском районе Донецка, продлены на одну остановку

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Вниманию пассажиров Донецка, которые пользуются общественным транспортом. Администрация города Донецка информирует жителей и гостей Киевского района города Донецка о продлении городских автобусных маршрутов. С завтрашнего дня маршрут нескольких автобусов будет продлен. Сообщение об этом появилось на сайте донецкой администрации. Изменения коснуться маршрутов № 10, № 25 № 73.

- С одиннадцатого ноября 2019 года конечный остановочный пункт указанных маршрутов перенесен от остановочного пункта «проспект Партизанский» к остановочному пункту «Больница номер восемнадцать».

Также с завтрашнего дня, 11 ноября 2019 года, время работы маршрута №38-б «улица Савченко – автостанция «Ж/Д Вокзал» будет изменено.

Учитывая обращения граждан, на этот маршрут добавлены дополнительные вечерние рейсы:

от автостанции «Ж/Д Вокзал» – в 15.40, 16.20, 17.00, 17.40, 18.30;

от улицы Савченко – в 16.00, 16.40, 17.20, 18.00.

В работе маршрута №38-б предусмотрены 2 перерыва: с 09.55 до 10.40 и с 13.15 до 14.40.

ИСТОЧНИК KP.RU