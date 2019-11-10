2019-11-10T18:25:07+03:00
Политика

Украинский опрос: Большинство жителей Республик считают, что восстанавливать Донбасс должна Украина

Организаторы пришли к выводу, что подавляющее большинство настроены пророссийски
Никита МАКАРЕНКОВ
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Большинство жителей Республик считают, что восстанавливать Донбасс должна УкраинаБольшинство жителей Республик считают, что восстанавливать Донбасс должна УкраинаФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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О том, что жители Донбасса хотят в Россию, было известно еще давно. Люди этого не скрывали. Но вот украинский институт будущего и компания «Нью имидж маркетинг групп» решили это проверить и провели социологический опрос о настроениях жителей Республик Донбасса. Результаты опроса говорят сами за себя. Донбасс винит в войне Украину и хочет воссоединиться с Россией – об этом «Комсомолка» уже писала.

Также был задан вопрос – кто должен восстанавливать Донбасс?

- Восстановление нужно проводить за счет Украины - так считают 64 процента опрошенных, за счет украинских олигархов – 29 процентов, за счет «американских партнеров» Украины – 17 процентов, за счет Европейского Союза - также 17 процентов, России – 16 процентов, за свой счет – 19 процентов, за счет всех – 13 процентов. Здесь можно было выбрать несколько вариантов ответов, - говорится в отчете о результатах опроса.

Людей опрашивали с 7 по 31 октября. Всего было опрошено 1 606 респондентов (в общем) в обеих Республиках.

- Исходя из результатов, можно сделать выводы, что в Республиках Донбасса подавляющее большинство настроены пророссийски, - заключили организаторы опроса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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