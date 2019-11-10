В Макеевке зафиксирован еще один подземный толчок

СЕГОДНЯ 14:11 2019-11-10T14:11:16+03:00

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Очередной непонятный подземный толчок сегодня утром опять сотряс поселок Объединенный Советского района Макеевки. Об этом сообщил руководитель парламентской фракции «Донецкая Республика» Валерий Скороходов.

- Сегодня утром вновь произошел подземный толчок неизвестного происхождения, в это время я находился в поселке. Сейчас будем проверять, не привело ли это к каким-либо последствиям в населенном пункте, — отметил Скороходов.

Напомним, что жители поселка Объединенный в Макеевке на протяжении нескольких месяцев жалуются на колебания земной поверхности. Сообщается также, что у домов на территории поселка имеются повреждения.

Для установления природы подземных толчков в Донецке создана рабочая группа, в которую вошли ученые, работники углепрома, спасатели.

Пока установить природу колебаний не удалось. Есть несколько версий происходящего, в том числе, ведение буровзрывных работ на местной шахте «Калиновская-Восточная».

Глава ДНР поручил приостановить работу шахты, чтобы исключить или подтвердить причастность угольного предприятия к толчкам.

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Вместе с экспертами в Объединенный переселится и парламентарий Валерий Скороходов (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU