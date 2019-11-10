После отвода наших войск, Украина обстреляла Петровское
За минувшие сутки украинские силовики выпустили по территории Республики 218 боеприпасов. Об этом сообщили сегодня в представительстве Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.
- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 18 раз. Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 218, – отметили в СЦКК.
В том числе из стрелкового оружия обстрелян участок вблизи зоны разведения сил и средств в Петровском.
- Сегодня в 09:46 украинские силовики открыли огонь в направлении села Петровское из стрелкового оружия, — отметили в СЦКК.
Там добавили, что огонь велся из подконтрольного Киеву села Богдановка.
Под огнем украинских силовиков также оказались поселок шахты «Трудовская» и район Вольво-Центра (донецкое направление), поселок шахты 6/7 , шахты имени Гагарина и Зайцево (горловское направление), а также Коминтерново, Дзержинское, Саханка и Ленинское (мариупольское направление). При обстрелах применялись минометы, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие.
В прифронтовой Горловке в результате обстрелов за сутки повреждено семь домостроений.
Ранее сообщалось, что украинские войска за день до отвода сил в Петровском более чем в 10 раз снизили интенсивность обстрелов ДНР — до 22 боеприпасов.
Как сообщалось ранее, ДНР и Украина все-таки приступили к отводу сил и средств в Петровском. Республика устранила все нарушения к 15:00.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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