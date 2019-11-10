В Луганске одно неправильно спиленное дерево оставило без света почти тысячу человек

СЕГОДНЯ 12:16 2019-11-10T12:16:49+03:00

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Даже такое элементарное занятие, как спиливание деревьев, требует умения. Так, в Луганске житель частного сектора решил спилить дерево возле своего дома на прилегающем участке. В итоге этот самовольный спил дорого обошелся нескольким улицам и двум кварталам. При падении дерево оборвало провода, в итоге без света остались девятьсот пятьдесят абонентов. Об этом сообщили в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций Луганской Народной Республики.

- Девятого ноября в Луганске в результате самовольного спила дерева в частном секторе была оборвана линия электропередачи, 950 абонентов остались без электроснабжения по улицам: Грабовского, Тарасовская, квартал Луганский, квартал Щербакова, - говорится в сообщении.

На данный момент ведутся работы по восстановлению электроснабжения.

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ИСТОЧНИК KP.RU