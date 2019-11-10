2019-11-10T11:28:39+03:00
Политика

Возможно, что дорогу через Петровское на Украину разминируют и отроют для движения

Вопрос об открытии дороги через Петровское рассматривается в Минске
Ольга ГОРДО
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Возможно, в обозримом будущем эту дорогу разминируют и откроют для движенияВозможно, в обозримом будущем эту дорогу разминируют и откроют для движенияФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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Возможно, что дорогу через Перовское в Украину разминируют и откроют для движения. Этот вопрос рассматривается и обсуждается. Об этом журналистам сообщил сегодня руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов.

- Дорога не входит в зону разведения сил и средств и не попадает под разминирование. Разговоры о том, чтобы разминировать дорогу и открыть движение для местных жителей и СММ ОБСЕ ведутся, но пока на стадии рассмотрения (на переговорах в Минске — ред.), — отметил Якубов.

На сегодня, чтобы попасть в населенный пункт на той стороне представителям ОБСЕ и жителям Республики приходится ехать через КПВВ Еленовка, а это крюк в несколько десятков километров. В первую попытку разведения, которое должно было состояться 9 октября, но сорвалось по вине Украины, ОБСЕ понадобилось более двух часов, чтоб переехать на украинскую сторону.

Вчера мы сообщали, что ДНР и Украина все-таки приступили к отводу сил и средств в Петровском.

Фоторепортаж как это было, смотрите на нашем сайте

ИСТОЧНИК KP.RU

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