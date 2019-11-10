2019-11-10T08:56:23+03:00
Общество

Погода на день в Луганске: 10 ноября ожидается переменная облачность, местами туман

Синоптики прогнозируют 10 ноября в ЛНР до 14 градусов тепла
Ольга ГОРДО
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Луганский дворик. Фото: https://www.instagram.com/i_love_luganskЛуганский дворик. Фото: https://www.instagram.com/i_love_lugansk
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Температура воздуха в ЛНР 10 ноября будет колебаться от +3 градусов ночью до +14 градусов днем, осадков не ожидается. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

- С 21.00 9 ноября до 21.00 10 ноября на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем без осадков, ночью и в первую половину дня местами туман, ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3-8, днем 9-14 градусов тепла, - прогнозируют синоптики.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 5-7 градусов выше нуля, днем – 11-13 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 6-8 градусов ночью и 11-13 градусов выше нуля днем.

В Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 5-7 градусов ночью до 12-14 градусов тепла днем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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