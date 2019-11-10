Погода в Донецке на день: 10 ноября ожидается теплый и временами солнечный день. Дождя не будет

СЕГОДНЯ 07:52 2019-11-10T07:52:26+03:00

По сообщениям синоптиков, в ДНР воскресенье, 10 ноября нас ждет переменная облачность с прояснениями, тепло до +15, без осадков

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По сообщениям сотрудников гидрометцентра МЧС ДНР в Донецкой Народной Республике 10 ноября ожидается пасмурный день с прояснениями.

- Ясная погода порадует дончан днем, но ненадолго, все остальное время небо в Донецке будет покрыто облаками. Без осадков. Столбики термометров поднимутся до отметки +15. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметр ртутного столба, - сообщили в гидрометцентре МЧС ДНР.

Восход солнца в Донецке в 07:26, закат – 16:57, долгота дня 9 часов 31 минута.

По народному календарю 10 ноября почитается память святой Параскевы Пятницы. В этот день начинали мять, трепать и готовить лен для пряжи. Погоду в этот день предсказывали, как ни странно, комары: если 10 ноября их ещё можно было увидеть, то зима обещала быть мягкой.

ИСТОЧНИК KP.RU