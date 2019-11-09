В Торезе поймали охотника за советским автопромом

СЕГОДНЯ 20:58 2019-11-09T20:58:45+03:00

Чтобы сократить себе тюремный срок, угонщик вернул несколько автомобилей их владельцам

Изменить размер текста: A A

В Торезе завелся охотник за советским автопромом. После шести украденных машин полиция все же поймала вора. Теперь ему грозит пять лет тюрьмы. Об этом 8 ноября сообщили в министерстве внутренних дел Республики.

— В поле зрения вора оказались транспортные средства производства СССР. Как установили стражи прядка, в результате противоправных действий злоумышленника пострадали шестеро автовладельцев. Общая сумма причиненного ущерба составила более 51 тысяча рублей, — говорится в сообщении.

В министерстве рассказали, что 24-летний угонщик уже был несколько раз судим. В этот раз он действовал по схеме: приезжал из Снежного в другой город, находил там старые машины и угонял их. Таким образом, он думал, что может избежать наказания. Но план угонщика не сработал.

— Мужчина раскаивается в содеянном и активно сотрудничает со следствием. В настоящее время он добровольно передал полицейским часть похищенного имущества, которое возвращено законным владельцам, — добавили в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU