В Торезе поймали охотника за советским автопромом
В Торезе завелся охотник за советским автопромом. После шести украденных машин полиция все же поймала вора. Теперь ему грозит пять лет тюрьмы. Об этом 8 ноября сообщили в министерстве внутренних дел Республики.
— В поле зрения вора оказались транспортные средства производства СССР. Как установили стражи прядка, в результате противоправных действий злоумышленника пострадали шестеро автовладельцев. Общая сумма причиненного ущерба составила более 51 тысяча рублей, — говорится в сообщении.
В министерстве рассказали, что 24-летний угонщик уже был несколько раз судим. В этот раз он действовал по схеме: приезжал из Снежного в другой город, находил там старые машины и угонял их. Таким образом, он думал, что может избежать наказания. Но план угонщика не сработал.
— Мужчина раскаивается в содеянном и активно сотрудничает со следствием. В настоящее время он добровольно передал полицейским часть похищенного имущества, которое возвращено законным владельцам, — добавили в пресс-службе.
ИСТОЧНИК KP.RU
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