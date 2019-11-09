Разведение войск у Золотого: Украинские военные отошли, а националисты на их позиции свозят оружие

СЕГОДНЯ 19:16 2019-11-09T19:16:47+03:00

Украинские военные отошли, а националисты на их позиции свозят оружие. Фото: ВКонтакте

Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР

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На участок разведения сил и средств у Золотого - на оставленные украинскими военными позиции - националисты свозят оружие и боеприпасы. Об этом сегодня на брифинге в Луганске сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Неподконтрольные президенту Украины Зеленскому националистические формирования открыто игнорируют распоряжения штаба «ООС» и руководства Украины о разведении сил и средств.

- Активные заявления лидеров нацформирований говорят о несогласии с вопросами отведения войск, что не исключает проведения различных провокаций с последующим обвинением военнослужащих ЛНР, - заявил Филипоненко. - Так, нами отмечены факты посещения позиций, оставленных подразделениями ВФУ на участке разведения № 2 «Золотое», националистами. Они прячут в схронах оружие и боеприпасы.

В ОБСЕ подтвердили присутствие в зоне разведения посторонних.

ИСТОЧНИК KP.RU