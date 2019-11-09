2019-11-09T18:28:35+03:00
Спорт

Донецк победил! Финальный матч чемпионата ДНР по футболу команды-соперники играли почти на равных

Глава ДНР Денис Пушилин вручил победителям Кубок чемпионата
Екатерина Сорока
Поделиться:
В полуфинал чемпионата вышли три команды из Донецка и одна – из Макеевки. Фото: oddr.infoВ полуфинал чемпионата вышли три команды из Донецка и одна – из Макеевки. Фото: oddr.info
Изменить размер текста:

Сегодня, 9 ноября, на поле Донецкого спортивного комплекса «Олимпик» подошел к концу полугодовой масштабный чемпионат ДНР по футболу. С апреля месяца футбольные команды со всей Республики участвовали в отборочных матчах за возможность попасть в финал чемпионата. Но в итоге самыми сильными стали футболисты из Донецкакоманды «Гвардеец» и «Победа».

Дончане боролись до последнего. Силы оказались практически равными. Игра закончилась со счетом 1:0 в пользу гвардейцев.

— Мы соскучились по играм, когда действительно проявляется и виден тот азарт, с которым противостоят команды. Мы сегодня видели достойную игру, когда команды действительно хотели победить. Но, как известно, победитель всегда бывает один. Я уверен, что у футбола Донбасса большое будущее, — сказал Денис Пушилин, который также был на матче. Глава Республики вручил победителям Кубок чемпионата.

Не успел чемпионат закончиться, как директор донецкого футбольного клуба «Шахтер Донбасса» Руслан Чередников сделал еще одно заявление. Он рассказал, что в Донецке уже идет подготовка к зимнему турниру. Так что совсем скоро ребята снова встретятся. И может у кого-то из них все же получиться забрать титул чемпиона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Украинский опрос показал, что жители республик Донбасса возлагают вину за начало войны на украинскую власть
Разведение войск у Золотого: Украинские военные отошли, а националисты на их позиции свозят оружие
Украинский танкист под Волновахой открыл огонь из автомата по своему командиру
Украинский опрос показал, что две трети жителей республик Донбасса хотят воссоединиться с Россией
В ДНР пройдет первый марафон - забег на 42 километра!
Донецкий собачий приют ПИФ пока приостановил прием бездомных животных
Якубов: «ДНР может за сутки отвести свои силы и средства»
Приходько: Если вы выйдете на улицу Донецка и будете разговаривать на украинском языке, то вам никто никогда и слова не скажет!
В Петровском началось резведение сил и средств
Перед разведением войск в Петровском украинские военные в 10 раз снизили интенсивность обстрелов
Украинские военные в ЛНР один раз за сутки нарушили «перемирие»