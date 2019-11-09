Донецк победил! Финальный матч чемпионата ДНР по футболу команды-соперники играли почти на равных

СЕГОДНЯ 18:28 2019-11-09T18:28:35+03:00

В полуфинал чемпионата вышли три команды из Донецка и одна – из Макеевки. Фото: oddr.info

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Сегодня, 9 ноября, на поле Донецкого спортивного комплекса «Олимпик» подошел к концу полугодовой масштабный чемпионат ДНР по футболу. С апреля месяца футбольные команды со всей Республики участвовали в отборочных матчах за возможность попасть в финал чемпионата. Но в итоге самыми сильными стали футболисты из Донецка – команды «Гвардеец» и «Победа».

Дончане боролись до последнего. Силы оказались практически равными. Игра закончилась со счетом 1:0 в пользу гвардейцев.

— Мы соскучились по играм, когда действительно проявляется и виден тот азарт, с которым противостоят команды. Мы сегодня видели достойную игру, когда команды действительно хотели победить. Но, как известно, победитель всегда бывает один. Я уверен, что у футбола Донбасса большое будущее, — сказал Денис Пушилин, который также был на матче. Глава Республики вручил победителям Кубок чемпионата.

Не успел чемпионат закончиться, как директор донецкого футбольного клуба «Шахтер Донбасса» Руслан Чередников сделал еще одно заявление. Он рассказал, что в Донецке уже идет подготовка к зимнему турниру. Так что совсем скоро ребята снова встретятся. И может у кого-то из них все же получиться забрать титул чемпиона.

ИСТОЧНИК KP.RU