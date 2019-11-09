2019-11-09T17:11:53+03:00
Спорт

В ДНР пройдет первый марафон - забег на 42 километра!

Максимальная дистанция, на которую раньше бегали любители активного образа жизни, – 21 километр
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Александр Громаков рассказал, что в следующем году в ДНР пройдет первый марафонАлександр Громаков рассказал, что в следующем году в ДНР пройдет первый марафонФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Раз в месяц в городах и районах Донецкой Народной Республики проходят легкоатлетические пробеги.

- Они пользуются большой популярностью среди жителей, не являющихся профессиональными спортсменами. Легкоатлетические пробеги организуем сразу на несколько дистанций, - в интервью «КП» рассказал министр молодежи, спорта и туризма Республики Александр Громаков.

Впервые бежать комфортно на какую-то небольшую дистанцию (минимальная для взрослых – километр, для детей – 200 метров). В ДНР бегуны преодолевают трассу протяженность от 10 километров.

- В следующем году проведем первый марафон – забег на 42 километра! Привлечем любителей бега и с временно подконтрольной Украине территории, ЛНР и России, - сообщил Александр Юрьевич.

Желающим стать участником пробега надо обратиться в Федерацию легкой атлетики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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