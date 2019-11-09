Якубов: «ДНР может за сутки отвести свои силы и средства»

СЕГОДНЯ 14:45 2019-11-09T15:03:21+03:00

Якубов: «ДНР может за сутки отвести свои сила и средства» Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Об этом с места событий сообщил корреспондент «КП»

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На протяжении последних двух суток проходили сложные переговоры, на которых была определена дата начала мероприятий по отводу подразделений в Петровском. Об этом сегодня сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.

По информации ОБСЕ, сейчас и украинская сторона зеркально приступила к отводу.

- Мы можем уложиться в сутки, - подчеркнул Руслан Якубов. - Украина запросила трое суток.

Разведение сил и средств на пилотных участках в Донбассе - одно из условий проведения саммита лидеров государств нормандского формата (Россия, Франция, ФРГ, Украина), где, как ожидают некоторые эксперты, могут быть приняты важные решения для урегулирования гражданского конфликта в Украине.

ИСТОЧНИК KP.RU