2019-11-09T14:59:05+03:00
Политика

В Петровском началось резведение сил и средств

Об этом из прифронтового поселка сообщил наш корреспондент
Роман ПОБЕРЕЖНЮКНикита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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В Петровском начался сил и средствВ Петровском начался сил и средствФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
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Украина и Донецкая Народная Республика одновременно начали мероприятия по разведению сил и средств на участке «Петровское – Богдановка».

- Стороны запустили зеленые ракеты! Развод сил и средств начался, - рассказали представили миссии ОБСЕ.

- Если Развод сил и средств действительно произойдет, это будет серьезным шагом в конструктивном направлении и значительным прогрессом в выполнении предписаний Нормандской четверки, а также определенным сигналом о попытках руководства Украины приступить к мирному урегулированию конфликта, - прокомментировала министр иностранных дел ДНР, полномочный представитель Республики на переговорах в Минске Наталья Никонорова.

Наталья Юрьевна также выразила Сайдику благодарность за усилия, приложенные для достижения договоренностей с украинской стороной.

В Киеве заявили, что отводить свои войска и боевую технику они будут, согласно протоколу, в течение трех дней.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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