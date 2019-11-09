В Петровском началось резведение сил и средств
Украина и Донецкая Народная Республика одновременно начали мероприятия по разведению сил и средств на участке «Петровское – Богдановка».
- Стороны запустили зеленые ракеты! Развод сил и средств начался, - рассказали представили миссии ОБСЕ.
- Если Развод сил и средств действительно произойдет, это будет серьезным шагом в конструктивном направлении и значительным прогрессом в выполнении предписаний Нормандской четверки, а также определенным сигналом о попытках руководства Украины приступить к мирному урегулированию конфликта, - прокомментировала министр иностранных дел ДНР, полномочный представитель Республики на переговорах в Минске Наталья Никонорова.
Наталья Юрьевна также выразила Сайдику благодарность за усилия, приложенные для достижения договоренностей с украинской стороной.
В Киеве заявили, что отводить свои войска и боевую технику они будут, согласно протоколу, в течение трех дней.
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ИСТОЧНИК KP.RU