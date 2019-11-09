Приходько: Если вы выйдете на улицу Донецка и будете разговаривать на украинском языке, то вам никто никогда и слова не скажет!

СЕГОДНЯ 14:10 2019-11-09T14:10:10+03:00

Последние нормы о полном переходе на украинский язык на Украине наступят только к 2030 году. Фото: politnavigator.net

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К 2030 году на Украине планируют полностью искоренить русский язык. А все благодаря нововведённому закону «О государственном языке». Об этом вчера, 8 ноября, на пресс-конференции похвастался активист украинского движения Тарас Шамайда.

В своем сериале «Люди Донбасса» журналист Кирилл Вышинский задал вопрос о преподавании украинского языка в Донецкой Народной Республике Главе администрации Ивану Приходько.

— А что у вас с преподаванием в школах? По каким программам учат? Украинский язык преподают? — спрашивает журналист.

— Конечно, преподают украинский язык! У нас же по конституции два языка: русский и украинский! Если вы выйдете на улицу Донецка и будете разговаривать на украинском языке, то вам никто никогда не скажет слова! Мы очень толерантны, и не видим в этом проблемы. Преподавание в школах идет 2-3 часа в неделю. Мой сын учит украинский язык и пишет сочинения на украинском! Я в этом не вижу ничего плохого! — ответил Приходько, — Я считаю, что неправильно отменять изучение украинского языка в наших школах, потому что дети должны развиваться! И чем больше языков будет преподаваться, тем лучше! Дети должны быть развиты!

В это же время в социальных сетях появился опрос среди жителей Республики: «Как вы относитесь к украинскому языку в школах?» И большинство ответили, что они только «За». А если кто-то и против, то заставлять никого не нужно.

ИСТОЧНИК KP.RU