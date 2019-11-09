2019-11-09T11:59:13+03:00
Политика

Перед разводом войск в Петровском украинские военные в 10 раз снизили интенсивность обстрелов

Об этом сообщили в СЦКК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Бойцы народной милиции готовы к разводу сил и средствБойцы народной милиции готовы к разводу сил и средствФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки одиннадцать раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по Донецкой Народной Республике больше 20 боеприпасов. Об этом сегодня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Украинские военные открывали огонь по Донецку (поселок шахты «Трудовская»), Старомихайловке, Спартакк, Минеральному, Васильевке, Лозовому и Крутой Балке (это на донецком направлении), поселку шахты имени Гагарина (на горловском направлении) и Коминтерново с Ленинским (мариупольское направление), - рассказали в СЦКК.

Украинские силовики пускали в ход минометы, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе и крупнокалиберное.

Напомним: в предыдущие сутки боевики выпустили по Республике 246 снарядов и мин, что больше чем в 10 раз, нежели за минувший день.

Сегодня, 9 ноября, на участке «Петровское - Богдановка» запланированы мероприятия по отводу сил и средств от фронта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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