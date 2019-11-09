2019-11-09T08:05:01+03:00
Общество

Подземные толчки в Макеевке: Пушилину докладывают об обстановке дважды в день

На разрушающиеся дома ученые установили маячки
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В поселке Объединенный из-за подземных колебаний в квартирах появились трещиныВ поселке Объединенный из-за подземных колебаний в квартирах появились трещиныФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Глава ДНР Денис Пушилин провел экстренное совещание в связи с подземными толчками в поселке Объединенный.

- Мы все взволнованы происходящим, - сказал Денис Владимирович. - Нельзя подвергать риску жизнь и здоровье наших жителей, а также допустить неконтролируемое развитие ситуации!

Рабочей группе, выясняющей природу подземных толчков, Пушилин велел докладывать ему об обстановке два раза в день.

Как рассказали во время совещания представители администрации города Макеевки, для контроля появившихся в домах трещин установлены восемь маячков (кварталы 41, 47, 48, 59 и 60). Специальные приборы помогут установить источник подземных колебаний и избежать дальнейшего разрушения зданий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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