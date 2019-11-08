2019-11-08T19:09:36+03:00
Политика

По свидетельствам местных жителей герой Рубежного арестован СБУ

Информацию об этом подтвердил подполковник Андрей Марочко - представитель НМ ЛНР
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Неизвестного мужчину уже окрестили героем. Фото: скриншот видеоНеизвестного мужчину уже окрестили героем. Фото: скриншот видео
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Журналист ICTV Владислав Круглов выложил фрагмент интервью с жителем Рубежного и призвал СБУ «ату сторонника русского мира». Дело в том, что герой его сюжета не побоялся прямо и без реверансов высказать журналисту свою точку зрения на политику постмайданной Украины, «агрессию России», стал буквально настоящим героем.

Круглов попытался сделать из мужчины объект травли, однако, сам стал таковым. Он заслужил самые нелицеприятные прозвища зрителей: «стукач», «гнида», «доносчик», «подставка под микрофон».

Сегодня, как сообщают местные жители и представитель Народной Милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, смелого мужчину из Рубежного арестовала СБУ. Правда ли состоялся арест, пока не совсем ясно.

Вместе с тем на защиту смелого героя Рубежного поднялась огромная армия дончан, призывающих написать донос и на них, так как мнение мужчины разделяет большая часть жителей Донбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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